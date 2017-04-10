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10 апреля 2017
07 апреля 2017
06 апреля 2017
19:08  10 апреля 2017 0

Трудовая инспекция отстранила от работы 819 сотрудников крупной тюменской компании

Морг, увольнение, безработица, эмоции, увольнение, злой начальник, увольнение работника, потеря работы, ты уволен
В компании проверку трудинспекции назвали предварительнойФото: depositphotos.com © URA.RU

Трудовая инспекция заявила об отстранении от работы 819 работников ООО «Тюменского нефтяного научного центра». В компании это отрицают, утверждая, что проверка была предварительной.

В ходе плановой проверки, проведенной в ООО «Тюменский нефтяной научный центр», установлено, что работодатель нарушил порядок проведения проверки знаний требований охраны труда, об этом на своем сайте сообщила государственная инспекция труда по Тюменской области.

Работодателю выдано предписание об отстранении от работы 819 сотрудников. Сейчас решается вопрос о привлечении юридического лица ООО «Тюменский нефтяной научный центр» к административной ответственности в виде штрафа.

ФОТО: скрин с сайта трудовой инспекции Тюменской области

В ООО «Тюменский нефтяной научный центр» информацию, предоставленную на сайте, назвали не соответствующей действительности.

«У нас все прекрасно и хорошо, никто от работы не отстранен, — рассказал представитель ООО „Тюменский нефтяной научный центр“, который отказался представиться. — Проверка была предварительной. Они не посмотрели весь пакет документов, сделали поспешные выводы, поэтому информация трудовой инспекции не соответствует действительности. Сейчас мы ведем переговоры с трудовой инспекцией, чтобы ее сняли с сайта».

По информации программы «Контур.Фокус», учредителем компании ООО «Тюменского нефтяного научного центра» является акционерное общество «РН-Холдинг».

Владимир Балтунов
© Служба новостей «URA.Ru»
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