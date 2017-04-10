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Главные новости ХМАО
19:28  10 апреля 2017 0

Новости «URA.RU» работают. Силовики отреагировали на скандал на госзаводе в ХМАО

Ханты-Мансийск, прокуратура
Руководству предприятия пришлось брать кредит после визита силовиковФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Работникам завода МДФ (поселок Мортка, Кондинский район) в ХМАО выплатили все долги по зарплате — около 17 млн рублей. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

Силовые ведомства ранее провели проверки на заводе, который считается одним из крупнейших предприятий Кондинского района. Работники предприятия, напомним, составили коллективную жалобу и пригрозили акциями протеста. «Многие семьи работников завода МДФ находятся на грани выживания», — говорится в частности в обращении сотрудников предприятия, которым задолжали порядка 17 млн рублей.

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На госпредприятии ХМАО начались протесты из-за невыплаты зарплаты

Сотрудники прокуратуры ХМАО, узнав о задолженности на заводе, предприняли ряд мер прокурорского реагирования. Директор предприятия был привлечен к административной ответственности — ему также объявили предостережение о недопустимости нарушения закона. После этого сотрудникам предприятия выплатили всю зарплату.

На заводе ранее объяснили проблемы тем, что оборудование старое и часто ломается. Для погашения долгов по зарплате руководству предприятия пришлось брать кредит. Учредитель завода МДФ — правительственный Фонд поколений Югры.

Антон Степыгин
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