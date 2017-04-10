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10 апреля 2017
19:23  10 апреля 2017 1

Ученые составили карту будущих природных катастроф для России

Лесные пожары. Учения МЧС. Челябинск, пожар, трава, огонь
Ученые нашли способ управлять природными катаклизмамиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российские ученые создали карту, на которой определены наиболее уязвимые для природных катастроф регионы нашей страны. Эта карта, по мнению исследователей, может помочь экологам и властям определяться с местами, где необходимо принимать меры.

Катастрофы локального или даже регионального характера, типа массовых потопов, пожаров и других стихийных бедствий, случаются в результате глобального потепления и изменений климата, считают российские ученые, опубликовавшие статью в журнале Ecological Modeling.

Климатологи проследили, как российские леса самостоятельно управляют климатом, и оценили границы работы этой саморегуляции. Леса, луга и болота по-разному реагируют на тепло и солнечный свет, испаряя воду. Благодаря этому глобальное потепление влияет на их рост и развитие разными путями, пишет телеканал 360.

Если после серии лесных пожаров резко повысится температура до определенной точки в этих местах, то леса превратятся в степи. Также они могут стать болотом, если выпадет критический уровень осадков. Луга могут пострадать, если вода в почве будет достаточной для роста деревьев.

В качестве основы для исследований эксперты использовали данные спутников. Исследование экосистем в зависимости от климата было проведено впервые, уточняет информагентство Nation News.

Нина Калинина
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