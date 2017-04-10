19:55 10 апреля 2017 0

Ельцин Центр теперь будет славиться не только музеем, но и огромным супермаркетом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ельцин Центре в Екатеринбурге появится магазин «Перекресток» (входит в Х5 Retail Group). Как стало известно «URA.RU», ретейлер уже подготавливает площадку к открытию.

«На днях была в Ельцин Центре и на первом этаже атриума заметила, что к открытию готовится магазин „Перекресток“. Через витрины, заклеенные бумагой, просвечивает логотип сети», — рассказала читательница «URA.RU».

В пресс-службе Ельцин Центра нашему агентству подтвердили, что на площадке в скором времени откроется супермаркет. «Открытие запланировано на 21 апреля. В магазин можно будет попасть изнутри, из центра, также появится вход с улицы Ельцина», — сообщили «URA.RU» в Ельцин Центре.

По данным «URA.RU», площадь супермаркета будет больше 1000 квадратных метров.

Х5 Retail Goup, управляющая сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», — лидер российского рынка продовольственного ретейла по объему продаж по итогам 2016 года. Группа планирует ежегодно открывать от 2 тысяч новых магазинов до 2020 года, сообщил ранее «Интерфакс».

Президентский центр Бориса Ельцина начал работать в Екатеринбурге в 2015 году. В его открытии принимали участие президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев. На площадке работает музей, посвященный первому президенту РФ Борису Ельцину, который не раз становился объектом нападок кинорежиссера Никиты Михалкова.