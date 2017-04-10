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10 апреля 2017
Главные новости 
19:50  10 апреля 2017 1

В суд по делу блогера Соколовского вызвали преподавателей университета

Заседание по делу Руслана Соколовского. Екатеринбург, соколовский руслан
Всех их будут допрашиватьФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Дело блогера, ловившего покемонов в Храме-на-Крови
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В суде по делу Руслана Соколовского, ловившего покемонов в Храме на Крови в Екатеринбурге и обвиняемого в экстремизме и оскорблении чувств верующих, выступят эксперты-религиоведы. Об этом сообщил адвокат блогера Алексей Бушмаков.

«Друзья, 11.04.17, с 10:00, состоится допрос специалистов защиты по делу Соколовского. Всем быть))))!» — написал защитник в «Фейсбуке».

Как пояснил Алексей Бушмаков «URA.RU», суд намерен допросить трех преподавателей УрФУ: религиоведа Елену Чернышкову, психолога Рустама Муслумова и филолога Анну Плотникову.

Доцент секции кафедры (секции) религиоведения Елена Чернышкова департамента философии УрФУ (бывший философский факультет УрГУ) была одним из авторов экспертного заключения по Соколовскому — совместно с заведующей кафедры Евгенией Ивановой. Религиоведы изучили ролики видеоблогера и пришли к выводу, что они циничны, но не более: разжигания какой-либо розни и признаков оскорбления чувств верующих эксперты в них не обнаружили.

По мнению защитников, именно экспертиза Ивановой-Чернышковой способствовала тому, что Соколовского отпустили из-под стражи под домашний арест за пару дней до начала судебного процесса.

Статья по теме
Сколько дадут «ловцу покемонов» и почему его внезапно выпустили?

Блогер Руслан Соколовский прославился провокационным роликом о ловле покемонов в Храме на Крови в Екатеринбурге, который он снял и выложил на своем канале в в YouTube в августе 2016. После проверки, проведенной правоохранительными органами, ФСБ провела у него дома обыск, блогера задержали, а затем арестовали. В общей сложности он провел в СИЗО более пяти месяцев: его отпускали под домашний арест, но водворили обратно из-за нарушений условий содержания дома (встречался дома с девушкой).

Соколовский обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса: ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды — 9 эпизодов), ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий — семь эпизодов), а также одного эпизода ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Процесс по делу Соколовского проходит в Верх-Исетском суде Екатеринбурга.

Эксперты, которые будут выступать в защиту блогера Соколовского:

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Фото: с сайта urfu.ru

Андрей Гусельников
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