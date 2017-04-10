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10 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
20:23  10 апреля 2017 0

Директором знакового свердловского ГУПа стал человек, чью фамилию «URA.RU» назвало более месяца назад

Первое заседание Законодательного собрания Свердловской области шестого созыва. Екатеринбург, жуковский андрей, маслаков виктор, коркин александр
Андрей Жуковский подтвердил, что с понедельника ФГУП "Фармация" его мать, Галина Жуковская, больше не возглавляетФото: Александр Мамаев © URA.RU

ВРИО директора ФГУП «Фармация» назначена Марина Никитина, до этого возглавлявшая ГБУ «Центр контроля качества и сертификации лекарственных средств». О том, что самый известный ФГУП области ждут перестановки, «URA.RU» сообщило в конце ыевраля. Тогда мы рассказали, что директор Галина Жуковская находится на больничном, но после возвращения она покинет свою должность. Называлась и конкретная дата — 7 апреля.

Андрей Жуковский, сын уже экс-директора предприятия, подтвердил «URA.RU» информацию об увольнении матери. Он сказал, что в пятницу, 7 апреля, у нее был последний рабочий день. «Никитина пока исполняющая обязанности», — скал он. Получить комментарий у Галины Жуковской не удалось.

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Марина Никитина начала исполнять обязанности главы ФГУП с сегодняшнего дня. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в пресс-службе Мингосимущества области. Именно комиссия ведомства проведет конкурс на замещение вакантной должности директора ФГУП.

Сейчас в «Фармации» ждут, когда будет объявлен этот конкурс. «Распоряжение об организации конкурса на подписи у губернатора Свердловской области», — пояснили в пресс-службе МУГИСО.

Галина Жуковская работала на своем посту с 2013 года. За это время в СМИ «Фармация» неоднократно называлась «кошельком» свердловского партотделения. Сын Галины Жуковской, Андрей Жуковский — лидер фракции справороссов в свердловском Заксобрании, а ее заместитель Илья Лобов — депутат екатеринбургской гордумы от «Справедливой России».«Фармация — одно из-за самых «зарабатывающих» предприятий Среднего Урала. Например, в этом году оно должно принести в казну 2,1 млн рублей.

Ранее «URA.RU» рассказывало о том, что ФГУП «Фармация» областные власти критиковали за сбои в обеспечении льготников лекарствами и что именно это стало поводом для смены руководства ФГУП,

Дарья Косинцева
© Служба новостей «URA.Ru»
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