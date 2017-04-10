20:23 10 апреля 2017 0

Андрей Жуковский подтвердил, что с понедельника ФГУП "Фармация" его мать, Галина Жуковская, больше не возглавляет Фото: Александр Мамаев © URA.RU

ВРИО директора ФГУП «Фармация» назначена Марина Никитина, до этого возглавлявшая ГБУ «Центр контроля качества и сертификации лекарственных средств». О том, что самый известный ФГУП области ждут перестановки, «URA.RU» сообщило в конце ыевраля. Тогда мы рассказали, что директор Галина Жуковская находится на больничном, но после возвращения она покинет свою должность. Называлась и конкретная дата — 7 апреля.

Андрей Жуковский, сын уже экс-директора предприятия, подтвердил «URA.RU» информацию об увольнении матери. Он сказал, что в пятницу, 7 апреля, у нее был последний рабочий день. «Никитина пока исполняющая обязанности», — скал он. Получить комментарий у Галины Жуковской не удалось.

Марина Никитина начала исполнять обязанности главы ФГУП с сегодняшнего дня. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в пресс-службе Мингосимущества области. Именно комиссия ведомства проведет конкурс на замещение вакантной должности директора ФГУП.

Сейчас в «Фармации» ждут, когда будет объявлен этот конкурс. «Распоряжение об организации конкурса на подписи у губернатора Свердловской области», — пояснили в пресс-службе МУГИСО.

Галина Жуковская работала на своем посту с 2013 года. За это время в СМИ «Фармация» неоднократно называлась «кошельком» свердловского партотделения. Сын Галины Жуковской, Андрей Жуковский — лидер фракции справороссов в свердловском Заксобрании, а ее заместитель Илья Лобов — депутат екатеринбургской гордумы от «Справедливой России».«Фармация — одно из-за самых «зарабатывающих» предприятий Среднего Урала. Например, в этом году оно должно принести в казну 2,1 млн рублей.

Ранее «URA.RU» рассказывало о том, что ФГУП «Фармация» областные власти критиковали за сбои в обеспечении льготников лекарствами и что именно это стало поводом для смены руководства ФГУП,