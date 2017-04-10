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Главные новости Курганской области
19:46  10 апреля 2017 0

Подтопления населенных пунктов в Зауралье ждут уже на этой неделе

Паводок Курган СНТ
В Зауралье готовятся к масштабному наводнению (фото из архива)Фото: Татьяна Жаткина © URA.RU

МЧС Зауралья сообщает о начале активного таяния снега, что может привести к подтоплению низин. В воде могут оказаться некоторые населенные пункты, предупреждают спасатели.

В ближайшие дни в Курганской области ожидают значительного повышения дневной температуры, местами — до плюс двадцати градусов. Спасатели предупреждают, что из-за большого количества снега талые воды могут затопить отдельные участки местности, стать причиной размыва дорог, мостов и дамб.

Местные жители предупреждены о необходимости заблаговременно принять меры для защиты имущества и собственных жизней. Для этого рекомендуют заранее перенести продукты в места, где их не достанет вода, а также позаботиться о домашних животных. Чтобы избежать подтопления, нужно заранее убрать со двора снег, прочистить сточные канавы и желоба, напоминают в пресс-службе МЧС по Курганской области.

Власти Кургана тем временем требуют от подрядчиков ускорить уборку снега и откачку воды с улиц города. В частном секторе проходит отогрев паром водоспусков.

Вода в реках Зауралья продолжает прибывать. За сутки уровень Исети в районе Шадринска вырос на 27 см. В Кургане уровень воды над нулем поста в понедельник, 10 апреля, составляет 49 см (подъем за сутки + 1 см).

Сергей Монин
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