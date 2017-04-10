20:37 10 апреля 2017 0

Джамбулат Хатуов: в регионе необходимо развивать животноводство, чтобы использовать профицит зерна Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Аграрии Курганской области во время выездного совещания министерства сельского хозяйства РФ засыпали первого заместителя министра Джамбулата Хатуова вопросами и жалобами. Жаркая дискуссия о развитии АПК региона вместо запланированных двух часов длилась в два раза дольше, передает корреспондент «URA.RU».

Аграрии сообщили, что в регионе мало денег направляют на гранты и инвестиционные кредиты. Джамбулат Хатуов поинтересовался, сколько заявок уже подано на краткосрочные кредиты для мелких товаропроизводителей. Оказалось, что их больше, чем лимит в 200 млн рублей. Хатуов отметил, что в других регионах ситуация складывается иначе. «У нас есть шанс удовлетворить всех ваших мелкотоварных производителей. Мы ждем, что дополнительное финансирование изменит ситуацию», — ответил он, анонсировав встречу с банкирами.

В большом зале правительства Курганской области не было свободных мест Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Замминистра активно включился в общение с аграриями. Он спросил, кто из присутствующих предприятий за последние три года ухудшил свое финансовое состояние. Поднялось чуть больше десятка рук.

«Я вам сразу хочу сказать, две трети проблем — это ваши экономисты и бухгалтеры, 25% — ваш инвентарь. Поэтому начните работать с себя. После этого задавайте вопросы государству. В прошлый приезд я видел с одной стороны орошаемые поля, а с другой — нет. Кто мешает эффективно работать? — довольно резко отозвался Хатуов. — Составьте список таких предприятий, мы подключим группу экспертов в области экономики».

С мест запротестовали: «А вы знаете цену на топливо, на горючее? В этом тоже мы виноваты? Региональная поддержка в Тюмени намного больше! Мы в неравных условиях!»

«Я понял, беспокоят ситуация с ГСМ, доступность кредитов. Но есть еще понятие „запас урожайности“. Есть хозяйства, которые в тех же условиях имеют результаты в разы лучше, — отметил замминистра. — Предоставим вам возможность пообщаться с академиками».

Замминистра задавали вопросы и передавали письменные обращения. По каждому вопросу Хатуов давал поручения Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Желающих задать вопрос становилось все больше. «С 2013 года Москва не возвращает процентную ставку за покупку новой техники. А сидим, агитируем!» — возмутился глава КФХ Ситников. Хатуов ответил, что задолженность составляет по стране 22 млрд рублей и Минсельхоз сейчас настаивает на том, чтобы «возврат состоялся».

Узнав, что фермер занимается только растениеводством, чиновник спросил, какую ферму тот готов построить, учитывая, что 30% затрат государство ему вернет. «Никакую, потому что средств нет. Когда будут условия, тогда будем разводить животноводство», — парировал фермер. «Спасибо за откровенность, если ваше хозяйство по пути, я хотел бы его посмотреть», — ответил замминистра.

Из зала раздался новый вопрос. Директор ЗАО «Степное» заявил, что Россельхозбанк три года не дает ему кредит. «У нас долгов нет, все платим вовремя, прибыль растет. Есть коневодство: сейчас 600 голов, будет 800. Банки, как бандиты, нас обирают», — выкрикнул он. Хатуов поручил взять ситуацию на карандаш и каждую неделю информировать его о том, как решается вопрос по заемщику.

Сергей Пугин озвучил предложения по господдержке АПК региона Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Несколько раз зал приходилось успокаивать. «Вся беда в том, что есть большой объем невозврата. В рамках существующих правил банки ужесточают требования. В будущем банки сами будут за вами гоняться. Там, где создана конкурентная среда, выдают кредиты под 2%, а не под 5%», — ответил замминистра.

Несколько вопросов поступило по господдержке производителей молока. Джамбулат Хатуов сообщил, что с 2018 года дотации увеличат до 1 рубля на один литр молока. Кроме того, помимо 30% возмещения затрат на строительство новых животноводческих комплексов, рассматривается возможность возмещать затраты при модернизации существующего производства.

По итогу совещания Джамбулат Хатуров отметил, что «в Курганской области есть резервы». «Необходима глубокая переработка зернопродукции, необходим пересмотр хлебофуражного баланса в сторону большего производства кормов. Соответственно, увеличение поголовья КРС молочно-товарного, свинопоголовья. Это инициативы, на которые руководство региона просит дополнительные инструменты для аграриев Курганской области, думаю, с 2018 года начнут работать. Сейчас мы по предложенным инициативам постараемся проанализировать рентабельность ряда предприятий для того, чтобы специфику Курганской области адаптировать в существующий механизм господдержки», — резюмировал Джамбулат Хатуов.

Губернатор области Алексей Кокорин подчеркнул, что в первую очередь необходимо развивать молочное животноводство. «Одной критикой недоработок кардинально ситуацию в регионе не поправить, для этого и приехала такая представительная делегация во главе с первым заместителем министра сельского хозяйства. Убежден, что после двухдневной работы на территории Курганской области будут выработаны конкретные мероприятия», — сказал Кокорин после совещания.

Во вторник, 11 апреля, замминистра проведет в Кургане совещание по вопросам организации весенних полевых работ в регионах Уральского федерального округа.