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10 апреля 2017
20:26  10 апреля 2017 0

Стас Пьеха и Бьянка стали врагами украинского народа

Благотворительный бал «Русская красавица». Екатеринбург, пьеха стас
Стаса Пьеху занесли в базу "Миротворца" из-за КрымаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Сайт «Миротворец» выложил в открытый доступ личные данные российских певцов Стаса Пьехи и Татьяны Липницкой, которая выступает под псевдонимом Бьянка. В «список врагов» Украины они попали из-за посещения Крыма.

Информация об артистах выложена в разделе «Чистилище», сообщает телеканал 360. Пьеха и Бьянка не раз посещали полуостров после воссоединения Крыма с Россией. Так, в 2014 году Пьеха приезжал в Евпаторию, в прошлом году он выступал в Симферополе и посещал конкурс «Детская Новая волна», проходивший в Крыму.

Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, попала на сайт по аналогичной причине, уточняет информагентство Nation News.

Как напоминает «Газета.ru», ранее в список сайта попал Михаил Шуфутинский. «Я продолжу ездить в Крым и при случае поеду обязательно и на Украину», — заявил музыкант.

Сайт «Миротворец» получил свою скандальную славу из-за того, что туда вносят имена и данные тех, кого считают «изменниками родины» или обвиняют в «незаконном проникновении на территорию Украины». Люди, попавшие в черный список сайта, не раз подвергались преследованиями и получали в свой адрес угрозы.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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