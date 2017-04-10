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10 апреля 2017
20:40  10 апреля 2017 0

Авиакомпании предупредили о приостановке чартеров в Турцию

Открытая лицензия на 24.07.2015. Аэропорт Пулково. Санкт-Петербург., самолет, аэропорт, пулково
Российские авиакомпании предупредили об остановке чартерных рейсов в ТурциюФото: pulkovoairport.ru
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Российско-турецкие отношения после уничтожения самолета в Сирии
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Российские авиакомпании получили предупреждение о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию. Об этом сообщается в телеграмме Росавиации.

«Росавиация разослала российским авиакомпаниям телеграмму, в которой говорится, что возможно приостановление выполнения чартерных рейсов российских авиакомпаний в аэропорты Турции», — сообщил источник ТАСС. Причина этого решения не называется.

В прошлом году туристическая отрасль Турции пережила серьезный кризис из-за ухудшения отношений с Россией. Чартерные авиаперевозки между Россией и Турцией были прерваны из-за кризиса в отношениях двух стран после того, как в ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24. Только в сентябре 2016 года под конец сезона чартерные рейсы были возобновлены.

Ранее «Газета.Ru» писала, что Турция стала самым популярным направлением у россиян на майские праздники. Треть туристов бронирует путевки именно в Турцию, сопоставляя цены на отдых и уровень сервиса.

Нина Калинина
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