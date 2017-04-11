21:12 10 апреля 2017 1

Юревич улетел в Лондон вместо Екатеринбурга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Добрый вечер! Вы читаете подборку главных новостей и тем за сегодняшний день. Чтобы не заходить на наш сайт в течение всего дня, но при этом быть в курсе всего, что происходит в стране и на Урале, вы можете оставить нам свою электронную почту. И мы будем высылать вам подборку главных новостей два раза в сутки, утром и вечером. А также по субботам, чтобы вам было что почитать за завтраком.

И вот главные новости понедельника:

Депутат Виталий Милонов внес в Госдуму законопроект, запрещающий детям до 14 лет сидеть в соцсетях. Доступ в них будет только по паспорту. Мы спросили у создателя крупных интернет-проектов Антона Носика, что это значит и почему это важно. Общественник пояснил, что защита детей в соцсетях — всего лишь прикрытие. На самом деле речь идет о тотальном ограничении свободы в интернете и убийстве российских соцсетей. Как законопроект Милонова коснется всех россиян — в авторской колонке Носика на «URA.RU».

Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич вместо Екатеринбурга, где его ждали сегодня на допрос, улетел в Лондон. Юревич якобы поехал лечиться. Однако политтехнологи считают, что экс-губернатор пошел по пути Бориса Березовского и пытается получить в Англии политическое убежище. Объясняем, почему такой вариант возможен и чем рискует губернатор, выбирая убежище.

Тагильчане отказываются от подачки правительства РФ — замены выставки Russian Arms Expo на День танкиста. Праздник не сможет обеспечить Тагилу большой поток туристов. Кроме того, члены правительства, иностранные гости и федеральные СМИ больше не поедут в город. А значит, «Путинград» ждет не только экономический, но и имиджевый удар. О городе просто забудут. Чтобы вернуть выставку вооружений, тысячи жителей Нижнего Тагила намерены выйти на улицы и обратиться к Владимиру Путину.

Поправки в ПДД не имеют никакого отношения к безопасности дорожного движения. Напротив, изменения в правилах приведут к тому, что люди запутаются и начнут «биться». Почему реформы вредны и кому на самом деле выгодны изменения в законе — в колонке лидера Движения автомобилистов России Виктора Похмелкина.

Свердловский мэр Вадим Артемьевских на фестивале КВН призвал «зажигательным смехом» вспомнить людей, погибших во время теракта в Санкт-Петербурге. Выступление Артемьевских попало на видео и разошлось по Сети. Между тем ранее за подобное высказывание уже сняли с должности детского омбудсмена Павла Астахова. #какпоплавали

«URA.RU» запустило «Радио Ройзман»! Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман на Facebook раскритиковал творчество группы «Грибы» и рэпера Хаски. Мы узнали, какие исполнители волнуют сердце политика, и создали на основе его предпочтений микс на сервисе «Яндекс.Радио». Переходите по ссылке и слушайте любимую музыку свердловского мэра!