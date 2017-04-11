21:05 10 апреля 2017 11

Советы дочери и зятя Трампа могли существенно повлиять на его решение нанести удары по Сирии Фото: depositphotos.com © URA.RU

Дочь Дональда Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер сыграли важную роль в принятии президентом США решения о ракетных ударах по Сирии. По мнению профессора МГУ, доктора политических наук Андрея Манойло, если бы Дональд Трамп прислушался к ним в полной мере, то последствия были бы более разрушительными.

«У Трампа, который никогда не был политиком, как мне кажется, глубоко спрятана неуверенность в себе как в политическом деятеле. Поэтому в разных сложных ситуациях, требующих принятия непростых решений, он опирается на близких», — рассказал в интервью федеральному бизнес-изданию «Экономика сегодня» Андрей Манойло.

Ранее британское издание The Independent сообщило, что Иванка Трамп подтолкнула отца к бомбардировкам Сирии, после того как посмотрела фото жертв химической атаки, которые якобы устроили правительственные войска в Сирии, сообщала «Национальная служба новостей». Кроме того, по мнению эксперта, Дональд Трамп прислушивается к мужу Иванки Джареду Кушнеру. СМИ называют Кушнера серым кардиналом и единственным в окружении главы Белого дома, к кому Трамп прислушивается чаще всего и доверяет больше других.

Андрей Манойло считает, что советы Трампу по ситуации с атакой давались все-таки более радикальные и, если бы он полностью прислушался к дочери и зятю, удары по сирийской базе были бы куда более мощными и разрушительными. Тем не менее президент сумел принять решение и сделал то, что «соотносилось с текущей конъюнктурой — показал свою решительность и не довел дело до полного разрыва с той же Москвой».