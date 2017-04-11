{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,39
Динамика за 2 недели
Евро 60,75
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
11 апреля 2017
10 апреля 2017
21:15  10 апреля 2017 4

Премьер Канады призывает Европу ужесточить санкции против России

Децл, Никита Михалков, бобслей, флаг Сирии, флаг Латвии, флаг Японии, флаг сирии, сирийские демонстранты
Ситуация в Сирии становится поводом для новых антироссийских санкцийФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
все новости сюжета

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о необходимости ужесточить антироссийские санкции в связи с ситуацией в Сирии. По его мнению, только так можно заставить Россию отказаться от поддержки Башара Асада.

«Мы должны работать вместе с нашими друзьями, чтобы донести до России нашу позицию с помощью санкций и другими способами», — приводит заявление Джастина Трюдо «Газета.Ru» со ссылкой на Reuters.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что против России могут ввести новые ограничения. Как пишет «Национальная служба новостей», свое заявление он озвучит на саммите «большой семерки». По мнению западных стран, сирийская армия использует химоружие. Хотя Организация по запрещению химического оружия утверждает, что все запасы были уничтожены.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров