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22:00  10 апреля 2017 2

В Новом Уренгое банкротят муниципальную компанию, которая содержит весь город

В Новом Уренгое создается новое дорожно-строительное предприятие, в его уставный капитал уже внесли внедорожникфото - мэрия Нового Уренгоя

В Новом Уренгое банкротится муниципальная компания «Уренгойгоравтодор», которая занималась уборкой и ремонтом улиц. На предприятии введена процедура наблюдения. Власти тем временем незаметно создают новую компанию такого же профиля и передают технику в уставный капитал.

Учредителем компании «Уренгойгоравтодор» (УГАД) является департамент имущественных отношений мэрии Нового Уренгоя. С 2016 года фирму банкротит поставщик топлива «Регионпромпоставка». Сумма долга небольшая — порядка 1,7 млн рублей. В рамках процесса обнаружились и другие компании, котором задолжало дорожное предприятие.

Ямы на дорогах. Нижневартовск., ремонт дорог, дорожный знак
«УГАД» имеет множество контрактов на ремонт дорог в Новом Уренгое
Фото: Александр Елизаров © URA.RU

У банкротящейся компании несколько странных контрактов. Она, например, берет технику в аренду у своего учредителя — департамента имущественных отношений. Более того, уже после начала процедуры несостоятельности «Уренгойгоравтодор» снова купил топливо у своего кредитора. Договор заключен в марте 2017 года, сумма — 18 млн рублей.

При этом у «УГАД» есть обязательства по муниципальным контрактам. Так, например, за 231 млн рублей она до октября 2017 года должна содержать дороги. Контракт заключен с другим муниципальным предприятием МУП «Уренгойское городское хозяйство».

Согласно документации департамента имущественных отношений от 3 апреля 2017 года, муниципалитет создает новую контору «Уренгойская дорожно-строительная компания».

Уставный капитал общества составит шесть миллионов рублей. В него будет внесено пять транспортных средств. Среди них внедорожник «Инфинити», который ранее должен был быть приватизирован «Уренгойавтодором». А также кран и автобус.

В департаменте городского хозяйства «URA.RU» сообщили, что ничего не знают о создании новой конторы. «У нас работает МУП „Уренгойское муниципальное хозяйство“ и „Уренгойгоравтодор“. Новые предприятия создаются департаментом имущественных отношений, может быть, стоит задать вопрос им», — сказал представитель ДГХ.

Получить комментарии в департаменте имущественных отношений не удалось. И.о главы ведомства была недоступна для общения. Информации о банкротстве баронстве «УГАД» также нет на сайте мэрии.

Юлия Фролова
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