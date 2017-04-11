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11 апреля 2017
10 апреля 2017
21:45  10 апреля 2017 11

Лолита во время концерта встала на колени перед Мизулиной. ВИДЕО

Пленарное заседание Государственной Думы РФ. 27 февраля 2015г., госдума, мизулина елена
Мизулина приехала в Омск в рамках рабочей поездки и пришла на концерт певицыФото: Антон Белицкий © URA.RU

Певица Лолита Милявская выразила восхищение членом Совета Федерации Еленой Мизулиной и даже встала перед ней на колени. Необычную сцену наблюдали поклонники эстрадной исполнительницы во время ее концерта в Омске 7 апреля.

Сенатор Мизулина пришла на концерт Лолиты и после одной из песен подошла к сцене, чтобы вручить ей цветы. Певица узнала члена Совфеда и встала на колени, чтобы взять букет. После этого, не поднимаясь, она призналась, что восхищена Мизулиной, пишет «Комсомольская правда».

«Вот эта очень хрупкая, красивая женщина есть доказательство одной фразы: „Один в поле — воин“. Как с ней воюют и как она держит удар», — сказала Лолита и обняла сенатора.

Видео этого трогательного момента Мизулина позже разместила в своем Twitter и поблагодарила певицу. «Спасибо за добрые слова! С искренними восхищением и уважением к Вам лично и к Вашему творчеству!» — написала она.

Марина Мотылева
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