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11 апреля 2017
10 апреля 2017
21:40  10 апреля 2017 3

Россиянин, задержанный в Осло, отказывается контактировать с посольством РФ

Путин. Архив, флаг норвегии
Россиянин считает себя норвежцем и готов сидеть в тюрьмеФото: Александр Мамаев © URA.RU

Задержанный в Норвегии по подозрению в терроризме россиянин не намерен обращаться в посольство России и готов сотрудничать с норвежскими властями. Об этом сообщила адвокат подозреваемого в терроризме 17-летнего гражданина РФ Осе Карине Сигмонн.

«Он не хочет идти на контакт с российским посольством и намерен сотрудничать с норвежскими властями», — рассказала RT адвокат.

В посольстве России в Осло подтвердили, что задержанный отказывается от любых контактов с сотрудниками дипмиссии, однако дипломаты уточнили, что запросили документы по этому делу и намерены присутствовать на судебных заседаниях.

Власти Норвегии подозревают российского подростка в теракте. 9 апреля полицейские закрыли станцию метро «Гренланн» в Осло после того, как обнаружили подозрительный предмет. Сотрудники полиции обезвредили его, проведя контролируемый подрыв. Они подтвердили, что предмет являлся взрывным устройством.

17-летний гражданин России прибыл в Норвегию в 2010 году в качестве беженца. Последнее время он находился под наблюдением спецслужб из-за симпатий к запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, напоминает «Национальная служба новостей».

Нина Калинина
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