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11 апреля 2017
10 апреля 2017
22:04  10 апреля 2017 6

Арестован преподаватель математики, призывавший россиян к терроризму и беспорядкам

СИЗО-1«день открытых дверей» для СМИ и пресс-конференция начальника УФСИН Курган 31.10.2013г, коридор, сизо, сотрудники сизо, тюремщик, тюрьма
Преподавателя математики отправили в СИЗО (фото из архива)Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На два месяца отправится в СИЗО преподаватель математики Московской финансово-юридической академии (МФЮА) Дмитрий Богатов, который размещал в Интернете призывы к терроризму и массовым беспорядкам. Решение об аресте вынес Пресненский суд Москвы.

«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении Богатова меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца», — огласил решение судья Евгений Найденов, пишет «Газета.Ru».

Следствие, чтобы подтвердить факт призывов к терроризму, привлекало сотрудников института языкознания РАН. Также в ходе следствия было установлено, что проанализированные материалы были размещены в Интернете именно Богатовым.

В конце марта в Сети появились сообщения с призывами к массовым беспорядкам 2 апреля. ФСБ удалось установить, что автором этих постов был 25-летний математик. Тексты он размещал с помощью зарубежных серверов, пишет информагентство Nation News.

В ходе обыска следователи изъяли из дома Дмитрия Богатова все предметы, которые имеют отношение к распространению информации о массовых призывах к беспорядкам. По информации следователей, молодой человек собирался покинуть территорию России и отправиться в Италию, для чего открыта соответствующая виза.

Нина Калинина
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