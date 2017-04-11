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11 апреля 2017
10 апреля 2017
22:31  10 апреля 2017 1

В Ассоциации туроператоров пояснили запрет на чартерные рейсы в Турцию

Шествие
Чартеры в Турцию могут отменить из-за неспокойной политической обстановкиФото: Антон Белицкий © URA.RU

В настоящее время запрета и ограничения на чартерные перевозки в Турцию нет. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майа Ломидзе.

Ломидзе подчеркнула, что прямого запрета и ограничения «на чартерные перевозки на данный момент нет». «Есть некое сообщение, которое было распространено в СМИ и, судя по отрывкам, цитируемым из этого сообщения, оно носит рекомендательный характер на случай, если внутриполитическая ситуация в Турции обострится», — пояснила RT глава АТОР.

Туроператоры, работающие по турецкому направлению, заявляли, что полученная телеграмма от Росавиации не является директивой, писала «Газета.Ru». «Это предупреждение, это просьба регулятора учитывать возможность появления этого фактора, который может с какой-то вероятностью повлиять — или не повлиять — на перевозку», — сообщили изданию эксперты отрасли.

16 апреля в Турции пройдут парламентские выборы, в связи с чем обстановка внутри страны может обостриться. Год назад в стране состоялась попытка госпереворота. «Нельзя исключать, что недовольные исходом выборов противники или уже сторонники Эрдогана предпримут какие-то попытки спровоцировать волнения», — считают в АТОР.

Нина Калинина
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