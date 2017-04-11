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11 апреля 2017
10 апреля 2017
22:35  10 апреля 2017 0

Отель в Германии отказался размещать Трампа на время саммита G20

Клипарт, трамп дональд
Гамбургские отельеры не спешат заселять президента СШАФото: depositphotos.com © URA.RU

Отель класса «люкс» «Четыре времени года» в Гамбурге отказал делегации президента США Дональда Трампа в размещении. Американский лидер и члены его администрации собираются приехать на саммит G20, который пройдет 7—8 июля.

По данным издания Hambyrger Abendblatt, отель в Гамбурге отклонил запрос команды Трампа, которая готовит его поездку в Германию, причина не сообщается, пишет РИА «Новости». В Федерации рестораторов и отельеров России предположили, что владельцы отеля «не хотят себе лишних приключений».

«Сложно сказать, ради чего это было сделано. Может, это их принципиальная позиция, несогласие с политикой Трампа. А может, не хотят себе лишних приключений, поскольку во время его пребывания в отеле и вокруг вырастут требования ко всему. Возможно, были уже брони в отеле, в то время как представители администрации Трампа заявили, что будут жить в отеле одни», — сказал «Национальной службе новостей» вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов.

Также известно, что Трампа из соображений безопасности могут разместить в берлинском отеле Adlon. В этом случае на заседания G20 и двусторонние встречи ему придется летать из германской столицы в Гамбург.

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер сообщил, что график президента США находится в разработке, уточняет радиостанция «Эхо Москвы». Ранее в интервью каналу СNN пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил, что Путин и Трамп встретятся в рамках саммита G20.

Марина Мотылева
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