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11 апреля 2017
10 апреля 2017
23:12  10 апреля 2017 2

Новая песня Бузовой стала популярнее трека группы «Грибы». ВИДЕО

Бузова начала карьеру певицы после расставания с мужемФОТО: Instagram Ольги Бузовой

Новая песня ведущей телепроекта «Дом-2„Ольги Бузовой ‚Люди не верили‘ стала самой популярной композицией в рейтинге iTunes, обогнав хит ‚Тает лед‘ группы ‚Грибы‘. Об этом телеведущая сообщила в своем Instagram.

«Сегодня я презентовала песню #людиневерили в iTunes. Благодаря вашей поддержке она на первом месте», — написала Бузова.

Съемки клипа на песню «Люди не верили» недавно завершились в Сочи. Режиссером выступила сама певица, сообщает телеканал 360. В клипе зрители увидят два образа — саму Бузову и ангела.

Фанаты начинающей певицы оценили ее новый хит по достоинству. «Хочу сказать, что очень понравилась песня! Прям мурашки даже были! Очень чувствуется, что ты открываешь душу прям, произнося слова своей песни! Прям проживаешь свою песню, и хочешь донести слова до определенного человека», «Хорошая песня!!! Дай Бог Вам Удачи на Вашем поприще!!! Новых Побед и Удачи!!! Вы красивы и талантливая!!!» — пишут поклонники.

Ольга Бузова начала карьеру певицы после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. За это время у нее появилось два хита «Под звуки поцелуев» и «Привыкаю», напоминает информагентство Nation News.

Марина Мотылева
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