23:04 10 апреля 2017 4

Россияне стали лучше относиться к западным странам Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

За 2016 год жители России стали лучше относится к Евросоюзу, а также к США и Украине. Как считает директор НИИ Социологии Мария Филь, это связано в первую очередь с усталостью россиян от повестки, которую навязывают СМИ.

По данным опроса «Левада-центра», сейчас к США плохо относятся 52% граждан, тогда как в 2016 году таких было 64%, а в 2015 — 73%. К ЕС хорошо относится 36% россиян (25% в 2015 году), а плохо — 53% (64% в 2015 году). Об Украине негативно высказываются 56% россиян, хотя еще год назад таких было 64%. Данные приводит телеканал 360.

Как считает Мария Филь, появившиеся симпатии к США связаны в первую очередь с надеждами, которые возлагались на нового главу Белого дома Дональда Трампа. Однако сейчас, по мнению эксперта, в настроениях россиян возможен отскок из-за последних действий США на мировой арене.

«Трамп будет действовать исключительно в рамках сложившегося тренда в американской политике. Ничего в корне он либо не может, либо не хочет по разным причинам менять, — предположила Филь. — Сейчас возможны различные варианты, в том числе обострение международных отношений между глобальными лидерами. Дальнейшего смягчения я не представляю. Скорее всего, настроение общественности — это выдача желаемого за действительное».

Эксперт также отметила, что отношения россиян к ЕС и Украине связано с усталостью населения от повестки в СМИ. «Нас все время пугали, что сейчас произойдет серьезный кризис, допустим, Украина останется без тепла, без света, ей не дадут кредит и ничего не происходит», — пояснила Мария Филь.

Социолог отметила, что россиян прежде всего волнуют реальные проблемы, которые им приходится решать каждый день. На этом фоне новости об Украине, Трампе и Европе отходят на второй план.