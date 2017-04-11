{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,39
Динамика за 2 недели
Евро 60,75
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
11 апреля 2017
10 апреля 2017
23:38  10 апреля 2017 1

Главу МИД Британии назвали «пуделем» из-за отказа приехать в Россию

Клипарт, лондон, англия, великобритания, флаг, Биг Бен, big ben, england
Глава МИД Британии отменил визит в Россию из-за событий в СирииФото: depositphotos.com
новость из сюжета:
Война в Сирии
все новости сюжета

Представители Шотландской национальной партии и либеральные демократы раскритиковали главу МИД Британии Бориса Джонсона за решение отменить визит в Москву после недавних событий в Сирии.

За излишнее потакание интересам США его назвали «пуделем», пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Financial Times. «Борис Джонсон выглядит ненормальным», — заявил представитель шотландской партии Алекс Салмонд.

Поездку Джонсона в Москву ранее откладывали из-за встречи НАТО, которая была перенесена из-за госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Позже Джонсон отменил визит в Россию, заявив, что события в Сирии «в корне изменили ситуацию».

Во время встречи глав вешнеполитических ведомств Группы семи (G7) глава британского МИД намерен потребовать ужесточения санкций против России, если страна не перестанет оказывать поддержку Дамаску, отмечает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на The Times.

«Химическая атака и быстрое использование силы президентом США Дональдом Трампом, который выпустил 59 крылатых ракет по сирийской авиабазе, представляет из себя новую возможность уменьшить страдания страны после шести лет гражданской войны», — цитирует издание Бориса Джонсона.

Глава МИД Великобритании намерен добиваться того, чтобы Группа семи приняла совместную декларацию о том, что Россия должна прекратить поддерживать режим Асада и вывести свои войска из Сирии.

Марина Мотылева
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров