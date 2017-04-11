08:51 11 апреля 2017 0

Домик бывшего руководителя отделения Сбербанка Фото: читатели "URA.RU"

Обманутые дольщики из Камышлова намерены приехать в Екатеринбург и пикетировать офис Уральского банка Сбербанка РФ. Об этом «URA.RU» сообщил один из пострадавших Юрий Лопатин. Возмущение людей вызывает тот факт, что недобросовестный застройщик, признанный по суду виновным, отделался символическим наказанием, а его пособники и вовсе никак не наказаны. Между тем люди, оставшиеся без квартир и без денег, до сих пор вынуждены платить Сбербанку по кредитам.

«URA.RU» уже не раз писало об этой истории: речь идет о махинаторе Дмитрии Блинове, чьи компании ЖСК «КамСтрой» и «Жилстрой-Столяриз» занимались возведением многоквартирных домов в Камышлове. Дольщики вкладывали свои деньги в их строительство, брали для этого кредиты, но остались без денег и без квартир, зато с долгами. Часть людей сумела получить квартиры в доме по улице Энгельса (он достроен), но жилье оказалось «резиновым». «Блинов продавал жилплощадь нескольким покупателям, — рассказывает „URA.RU“ один из пострадавших Юрий Лопатин. — Одна и та же квартира продавалась по два-три раза».

Протестные акции в Камышлове начались еще в 2014 году Фото: организаторы митингов

Другой дом, который строил Блинов, стоит заброшенный. «Кроме средств дольщиков, там были использованы деньги Жилищного фонда Свердловской области по программе строительства жилья для сирот, — рассказал „URA.RU“ экс-мэр Камышлова Михаил Чухарев. — Блинов не смог его достроить, фонд и дольщики настаивали на передаче дома — хотели создать кооператив, чтобы достроить его, но Блинов отказался передавать дом. Он стоит без окон, без дверей, идет активное разрушение и разграбление дома».

Протестные акции против преступных действий Блинова начались еще в 2014 году. Обманутые дольщики не раз выходили на митинг, требуя от властей вмешаться в ситуацию, а от правоохранительных органов — расследования махинаций застройщика, но ему всегда удавалось выходить сухим из воды.

По мнению пострадавших, это связано с тем, что его покрывал начальник ОВД г. Камышлова Владимир Шкаев: на одной из встреч с дольщикам он заявил, что Блинов — добропорядочный застройщик (при этом люди, работавшие у Блинова на стройке рассказывают о том, что часть стройматериалов завозилась на строительство коттеджа начальника полиции).

По мнению пострадавших, в махинациях застройщика был также задействован руководитель местного отделения Сбербанка Алексей Красноперов. Сразу после того, как на Блинова стали поступать заявления в полицию и начались протестные акции, Красноперов ушел из банка. При этом Сбербанк считает виноватыми во всем самих дольщиков. «Большинство кредитных средств, полученных от банка, передавалось самими застройщиками Блинову на развитие бизнеса, что вызывает много вопросов о добросовестности заемщиков», — цинично комментировала ситуацию год назад пресс-служба Уральского банка Сбербанка РФ.

Дмитрий Блинов признан виновным в незаконном получении кредитов Фото: Камышлов.info

Люди, мечтавшие о квартирах в возводимых домах, попали в крайне сложную ситуацию, особенно те, кто не может платить по кредиту: Сбербанк пошел с исками в суд за взысканием задолженности, у некоторых дольщиков стали описывать имущество. «Люди вынуждены уходить на неофициальную работу, чтобы было на что жить, потому что с официального места работы все деньги снимают», — говорит экс-глава города. Были случаи, когда из спорных квартир приставы по решению судов выселяли людей, чтобы вселить других — так выброшенной из квартиры оказалась женщина-инвалид, получившая жилье от областного жилфонда.

Всего от действий Блинова пострадала около полусотни горожан, свой ущерб они оценивают в 30 миллионов рублей. Зато, пока шло строительство «резиновых домов», у Блинова, руководителя отделения Сбербанка Красноперова и начальника полиции Шкаева на участках выросло по коттеджу.

В итоге, после того как в 2014 на одном из митингов побывал замначальника ГУ МВД Виктор Бердников, полиция все же возбудила против Блинова уголовное дело. Однако, по словам камышловцев, оно расследовалось долго и спустя рукава (после долгой проверки в Управлении по экономической безопасности производство по делу было начато лишь в 2015 году). Изначально его возбудили по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), но затем переквалифицировали на статью 176 Уголовного кодекса (незаконное получение кредитов).

Алексей Красноперов, по мнению пострадавших, был задействован в преступных схемах Блинова Скриншот: с видеозаписи программы Камышловского телевидения

В конце 2017 состоялся суд: Блинова признали виновным, судья назначил ему 400 часов обязательных работ, однако тут же отменил назначенное наказание в связи с амнистией по поводу 70-летия Победы и снял с застройщика судимость (см. скан1, скан2). По сути, Блинов не понес никакого наказания, а люди по-прежнему должны кредитному учреждению. Что характерно, среди пострадавших в деле был и Сбербанк, оценивший свой ущерб в почти 50 млн рублей.

«Почему банк признан пострадавшим от действий Блинова, а при этом продолжает взыскивать деньги с нас?» — недоумевает Юрий Лопатин (у него за долги по кредиту удерживают 50% зарплаты). «Если суд признал Блинова преступником, так пусть банк с ним и разбирается, почему люди должны страдать?» — спрашивает бывший глава города Чухарев.

Недавно обманутые Блиновым дольщики вновь вышли на пикеты и митинги. Ближайшую акцию они хотят провести возле отделения Сбербанка в Камышлове, где им оформляли кредиты, после чего приехать в Екатеринбург и пикетировать офис Уральского банка Сбербанка РФ. Они требуют вмешательства властей, пересмотра решений гражданских судов, по которым банки трясут с них долги, и проведения тщательного уголовного разбирательства, чтобы все причастные к махинациям Блинова понесли заслуженное наказание.

Бывший начальник ОВД г. Камышлова Владимир Шкаев уверяет, что непричастен к махинациям Блинова Фото: kam-news.ru

Получить комментарий застройщика Блинова и бывшего руководителя отделения Сбербанка в Камышлове Алексея Красноперова не удалось: оба они не отвечали на звонки по своим сотовым телефонам. Бывший начальник полиции Камышлова Владимир Шкаев, вышедший недавно на пенсию, прокомментировал эту историю так. «Ни с каким Блиновым мы никогда не дружили, — заявил полковник в отставке. — Блинов — это человек, у которого нет друзей, он даже с семьей не общается».

По поводу стройматериалов, которые завозились к нему на коттедж от Блинова, Шкаев заявил: «Чушь все это! Я ни разу к нему ни с чем не обращался». «По коттеджу построили себе не только эти три товарища (Блинов, Шкаев и Красноперов — прим. ред), они — лишь вершина айсберга, знаете сколько тут людей было задействовано! — говорит экс-мэр Камышлова Владимир Чухарев. — Ситуация гораздо глубже, заниматься ей должны компетентные органы, но они ей не занимаются».

Позиция Сбербанка осталась неизменной — взыскать с пострадавших все «до последней нитки». «Заемщики сознательно приняли на себя кредитные обязательства перед банком. По кредитным договорам граждан, связанных с Д. Блиновым, судом было вынесено положительное решение о взыскании задолженности. Заявление о пересмотре этого судебного акта, поданное одним из должников, уже рассмотрено в суде, и в его удовлетворении заемщику отказано. Банк намерен продолжать работу по взысканию просроченной задолженности с этих граждан», — прокомментировали «URA.RU» в пресс-службе Уральского банка Сбербанка РФ.

На 12 апреля обманутые дольщики из Камышлова записались на прием к уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой.