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11 апреля 2017
10 апреля 2017
00:06  11 апреля 2017 0

Дочка подсказала? Дональд Трамп готовит новые бомбардировки Сирии

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, трамп дональд
Дональд Трамп может снова отдать приказ об обстреле СирииФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Президент США Дональд Трамп готов к новому удару по Сирии. Ракетные и авиаудары будут повторяться, если правительственные войска САР продолжат применять химическое оружие, заявил представитель Белого дома Шон Спайсер.

«Вид отравленных газом людей и взорвавшихся бомб убеждает в том, что если мы увидим подобные действия еще раз — мы будем держать открытой возможность дальнейших действий», — цитирует заявление Шона Спайсера «Газета.Ru» со ссылкой на Reuters.

Представитель Белого дома не уточнил, будут ли США искать виновника этих самых химических атак или попросту все спишут на местную власть. Однако Спайсер заявил, что США нацелены на мирное урегулирование сирийского конфликта в союзе с иными державами, в том числе, с Россией, добавляет информагентство Nation News.

Ранее СМИ сообщили, что решение о ракетных ударах по Сирии Дональд Трамп принял после того, как на него надавили его дочь Иванка Трамп и зять Джаред Кушнер.

7 апреля с военных кораблей США было выпущено 59 крылатых ракет «Томагавк» по авиабазе правительственных войск Сирии. После бомбежки выяснилось, что погибли 5 военных и 9 мирных жителей, еще несколько детей и женщин получили ранения. При нанесении ракетных ударов США руководствовались якобы предшествующей химической атакой в Идлибе. При этом, никаких подтверждений и аргументов в свой адрес Белый дом так и не привел, ссылаясь на секретность этих данных.

Нина Калинина
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