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11 апреля 2017
10 апреля 2017
00:10  11 апреля 2017 0

Vogue впервые за столетнюю историю возглавил мужчина

Глянцевые журналы. Челябинск., вог, vogue
Журнал Vogue впервые увидел свет в США в 1892 годуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Впервые за 100-летнюю историю женский гламурный журнал Vogue возглавил мужчина. Пост главного редактора занял 45-летний уроженец Ганы Эдвард Эннинфул.

Эннинфул переехал из Ганы в Лондон в детстве, в 16 лет начал карьеру в качестве модели. В 18 лет стал самым молодым в истории директором моды журнала i-D Magazine. Работал в итальянском и американском изданиях Vogue. До недавнего времени занимал пост креативного директора и директора моды в издании W Magazine, сообщает «Интерфакс».

На посту главного редактора Vogue Эннинфул сменит Александру Шульман, которая возглавляла издание в течение последних 25 лет. Официально в должность он вступит 1 августа, передает телеканал «360».

В прошлом году Эдвард Эннинфул стал офицером ордена Британской империи. Коллеги отзываются о нем, как об одном из самых опытных и талантливых модных редакторов в мире.

Журнал Vogue впервые увидел свет в США в 1892 году. Первый номер британского Vogue вышел в печать в 1916 году, отмечает «Утро.ру»

Представители сильного пола все уверенней завоевывают традиционно женские ниши в моде. Так, в январе мужчина впервые стал лицом косметического бренда Maybelline. Блогер Мэнни Гутьеррес начал рекламировать тушь компании.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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