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11 апреля 2017
10 апреля 2017
00:51  11 апреля 2017 0

Украина готовилась захватить Крым три года назад

Крым., горы, мердвень каясы, южный берег крыма, юбк
Украинские военные готовились сорвать референдум в КрымуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Украинские власти собирались высадить десант в Крыму, чтобы сорвать референдум о воссоединении полуострова с Россией в 2014 году. Об этом в интервью изданию «Украинская правда» заявил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

Муженко рассказал, в чем заключался «вариант реагирования на ситуацию в Крыму», предложенный им и заместителем начальника Главного оперативного управления Виктором Назаровым. В частности, предполагалось «высадиться на полуострове и занять крымские аэродромы». 95-я бригада ВСУ с помощью морских пехотинцев должна была захватить узкий перешеек между Крымом и Керченским полуостровом. Украинские военные уже начали готовиться к операции, однако Совет национальной безопасности и обороны Украины отменил решение о высадке десанта, передает слова Муженко РИА «Новости».

В марте 2014 года жители Крыма на референдуме проголосовали за возвращение полуострова в состав России.

Наталья Володина
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