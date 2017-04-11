{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,39
Динамика за 2 недели
Евро 60,75
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
11 апреля 2017
10 апреля 2017
01:09  11 апреля 2017 0

The New York Times получила Пулитцеровскую премию за публикации о Путине

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, улыбка и внимание, путин владимир
The New York Times изучила влияние Владимира Путина на международные процессыФото: Владимир Андреев © URA.RU

Американская газета The New York Times удостоилась Пулитцеровской премии в области международной журналистики за серию материалов о Владимире Путине. По мнению главы оргкомитета Майкла Прайда, журналисты издания в своих публикациях наиболее точно проанализировали распространение влияния Кремля на политические процессы за рубежом.

«Решение номинировать сотрудников The New York Times на Пулицеровскую премию по международной журналистике связано с тем, что их материалы о Владимире Путине заняли первые места в списке важных новостей последнего времени. Это тема была самой важной, и поэтому мы уделили ей особое внимание», — цитирует Прайда информационное агентство ТАСС.

Пулитцеровская премия вручается с 1917 года. В нынешнем году оргкомитет рассмотрел работы кандидатов в 21 номинации, среди которых материалы в сфере новостной журналистики, художественные произведения, публикации о истории США, а также драматические и музыкальные произведения.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров