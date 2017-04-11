{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,39
Динамика за 2 недели
Евро 60,75
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
11 апреля 2017
10 апреля 2017
01:32  11 апреля 2017 0

Сбербанк требует признать банкротом тележурналиста Сагалаева

Арбитражный суд ХМАО. Новое здание. Ханты-Мансийск.
Президенту Национальной ассоциации телерадиовещателей придется отвечать за долги сынаФото: Александр Елизаров © URA.RU

Заявление о признании банкротом тележурналиста, президента Национальной ассоциации телевещателей Эдуарда Сагалаева направил Сбербанк в Арбитражный суд Москвы. Основание — неисполнение обязательств по договору поручительства.

По данным РБК, речь может идти о кредите, взятом сыном Сагалаева Михаилом на создание клиники по борьбе с алкоголизмом и психическими расстройствами. Эдуард Сагалаев выступал поручителем по кредиту.

«Из-за кризиса сын не смог выплачивать кредит, — пояснил Сагалаев, добавив, что с банком велись переговоры о подписании мирового соглашения. — Я не очень понимаю, почему они сейчас подали иск о признании меня банкротом. Клиника работает».

Представитель Сагалаева Евгений Морозенков заявил РБК, что подача иска — «процедурный момент» в процессе мирового урегулирования и что никто не говорит о реальном признании Сагалаева банкротом.

В то же время сотрудник пресс-служба Сбербанка Анна Морозова заявила, что «банк вынужден был пойти на данный шаг, поскольку иные способы разрешения сложившейся ситуации не принесли результатов». По ее словам, копия заявления в Арбитражный суд Москвы направлена должнику.

Эдуард Сагалаев — президент Национальной ассоциации телерадиовещателей с 1995 года. Один из основателей и бывших владельцев Московской независимой вещательной корпорации (МНВК), создателей и руководителей телеканала «ТВ-6 Москва» (1992-2001), председатель Всероссийской государственной телерадиокомпании (1996-1997), генеральный директор Российской телерадиовещательной компании «Останкино» (1992). Доктор политических наук, академик Академии российского телевидения.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров