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11 апреля 2017
10 апреля 2017
02:21  11 апреля 2017 0

Спецслужбы ФРГ предотвратили теракт у посольства России в Берлине

Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии, флаг россии
По информации немецких СМИ, подозреваемый хотел отомстить России за поддержку Башара АсадаФото: Николай Бастриков © URA.RU

Выходец из Марокко, задержанный немецкой полицией в прирогоде Лейпцига в минувшие выходные, планировал теракт у здания посольства РФ в Берлине. Об этом сообщило немецкое издание Der Tagesspiegel со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Согласно информации издания, 25-летний марокканец собирался попасть в ряды митингующих у российского посольства и совершить теракт. Мотивом для атаки может являться «месть России за поддержку Башара Асада».

Задержание предполагаемого террориста прошло в ночь на 8 апреля в центре для беженцев неподалеку от Лейпцига. Известно, что подозреваемый находился в поле зрения спецслужб ФРГ с февраля текущего года. Ранее ему было отказано в предоставлении политического убежища на территории Германии.

Окружной суд Лейпцига вынес решение о временном аресте марокканца. Ему предъявлено обвинение в подготовке преступления, угрожающего безопасности государства, сообщает информационное агентство ТАСС.

Сергей Макеев
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