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11 апреля 2017
10 апреля 2017
02:15  11 апреля 2017 0

Российский военнослужащий погиб в Сирии

Волонтер Евгений Ганеев в Сирии, хомс
Игорь Завидный попал под минометный обстрелФото: Евгений Ганеев

В Сирии погиб российский военнослужащий-контрактник Игорь Завидный. Об обстоятельствах гибели россиянина рассказал его брат Евгений.

«Накрыло минометным огнем, и погибло два человека. По счастливой случайности, его сослуживец отказался ехать и вместо него поехал парень с другой части», — приводит рассказ Евгения Завидного РБК.

По информации издания, завтра, 11 апреля, гроб с телом военнослужащего привезут матери для похорон.

Уточняется, что Игорь Завидный был уроженцем города Новотроицка Оренбургской области. Три года служил контрактником в Чечне, Дагестане и Ингушетии.

В марте стало известно о том, что в Нижнем Новгороде похоронен 24-летний военнослужащий 96-й отдельной разведывательной бригады Артем Горбунов. Он погиб 2 марта при наступлении сирийской армии и российских ВКС на Пальмиру.

Наталья Володина
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