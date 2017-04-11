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11 апреля 2017
10 апреля 2017
02:56  11 апреля 2017 0

В Екатеринбурге ликвидирован крупный пожар рядом с авиационным заводом. ФОТО

Пожар на улице Карьерной, 30. Екатеринбург, дым, пожар, тушение огня
Возгорание произошло вне территории заводаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Крупный пожар произошел в здании, расположенном на улице Белинского, неподалеку от Уральского завода гражданской авиации (УЗГА). По предварительным данным, площадь возгорания составила около 500 квадратных метров.

В 19:56 на пульт диспетчера службы пожаротушения поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом здании, расположенном по адресу: Белинского, 262. На место пожара прибыли пожарные расчеты, был развернут штаб пожаротушения.

«В 21.20 пожарным удалось локализовать огонь в неэксплуатируемом здании. На месте продолжают работать 28 единиц пожарно-спасательной техники, 77 человек личного состава. Сложность в тушении заключается в том, что огонь распространился по многослойному перекрытию кровли и чтобы ликвидировать распространение огня, пожарные с помощью бензопил разрезают кровлю, вскрывают ее и проливают», — цитирует замначальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Валерия Казакова официальный сайт ведомства.

По данным пресс-службы ведомства, в 23:57 пожар был полностью потушен. Отмечается, что процесс тушения был дополнительно осложнен неисправными водоисточниками в районе инцидента. Доставка воды производится от пожарных гидрантов, расположенных в 700 метрах от места пожара.

В результате возгорания пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

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ФОТО: Оперативные ночные новости

Сергей Макеев
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