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11 апреля 2017
10 апреля 2017
03:20  11 апреля 2017 0

Трамп и Мэй хотят отговорить Россию от сотрудничества с Асадом

Российские самолеты на авиабазе Хмеймим Сирия., летчики, истребитель, Сирия, хмеймим
По мнению глав США и Британии, союз с Асадом стратегически невыгоден для РоссииФото: Военнослужащий российского контингента в Сирии

Поддержка правительства Асада не отвечает стратегическим интересам России, и сейчас есть «уникальная возможность» убедить ее в этом. Такая мысль прозвучала в телефонном разговоре премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и президента США Дональда Трампа.

Главы двух государств, в числе прочих вопросов, обсудили химическую атаку в Сирии и реакцию Вашингтона на нее. В своей беседе они возложили большие надежды на предстоящий визит в Москву госсекретаря США Рекса Тиллерсона: возможно, ему удастся убедить Кремль пересмотреть свои взгляды на сотрудничество с Асадом, передает «Федеральное агентство новостей».

Переговоры Рекса Тиллерсона с главой МИД России Сергеем Лавровым состоятся 12 апреля в Москве. Дональд Трамп и Тереза Мэй надеются, что по итогам этой встречи удастся добиться прогресса в политическом урегулировании в Сирии, отмечает ТАСС.

Наталья Володина
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