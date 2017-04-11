04:17 11 апреля 2017 11

Усманов считает, что публикации Навального порочат деловую репутацию бизнесмена Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российский бизнесмен Алишер Усманов планируют подать в суд на оппозиционера Алексея Навального. Поводом для обращения в правоохранительные органы стали публикации, являющиеся, по словам бизнесмена, клеветой.

«Навальный вводит людей в заблуждение и его утверждения — клевета. Я долгое время не обращал внимания на его лживые заявления, чтобы не создавать ему лишний PR, но в случае с последними вбросами он перешел красную черту, обвинив меня в совершении преступления. В этой связи я подаю на Навального иск в суд и обращусь с заявлением в правоохранительные органы», — цитирует Усманова информационное агентство ТАСС.

Усманов также подчеркнул, что ведет свой бизнес прозрачно и в рамках закона, а следовательно, у Навального нет «морального права» на столь серьезные обвинения, сообщает «Газета.Ру».

Алишер Усманов занимает пятое место в списке самых богатых бизнесменов России по версии Bloomberg. Его состояние оценивается в 14 миллиардов долларов.