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11 апреля 2017
04:05  11 апреля 2017 9

Порошенко намерен конфисковать весь донбасский уголь

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Вопрос о конфискации угля будет вынесен на заседание Совета национальной безопасности УкраиныФото: пресс-служба Президента Украины

Вопрос конфискации всего угля, добытого на территории Донбасса, неподконтрольной Киеву, рассмотрят на заседании Совета национальной безопасности Украины. Идея принадлежит президенту республики Петру Порошенко.

По мнению Порошенко, сейчас уголь с «захваченных» шахт отправляют в Россию, чтобы оттуда продавать обратно на Украину, но уже под российской маркой, передает ТАСС.

Перебои с поставками антрацитового угля начались на Украине после того, как группа радикалов частично заблокировала грузовое железнодорожное сообщение с территориями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Позднее блокада была закреплена на официальном уровне — Совет национальной безопасности и обороны страны временно приостановил все транспортное сообщение с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса. Ответной мерой властей республик стало введение внешнего управления на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе, отмечает «Национальная служба новостей».

Наталья Володина
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