04:53 11 апреля 2017 0

Ученые надеются, что их исследования послужат для создания более чувствительных «детекторов лжи» Фото: Pixabay

«Центр честности» в человеческом мозге находится в верхней и правой части префронтальной коры головного мозга. К таким выводам пришла ученые-нейрофизиологи из Швейцарии и США в ходе специального эксперимента.

Как сообщает РИА «Новости», в ходе исследования группе добровольцев предлагали сыграть в кубики. Испытуемые бросали обычный игральный кубик десять раз и говорили, какие цифры им выпали. Одновременно на мониторе выводилась выигрышная комбинация из трех цифр. При выпадении любой из этих комбинаций игроку выплачивалось по девять франков. Игрок мог честно назвать выпавшие цифры, которые, кроме него, никто не мог видеть, а мог сжульничать и назвать выигрышную комбинацию.

У тех игроков, которые честно называли свои цифры, фиксировались изменения в определенной зоне мозга. Когда ученые выявили ее, было решено попробовать простимулировать этот участок, чтобы понять, будет ли человек вести себя честнее. Выяснилось, что желание сжульничать действительно уменьшалось, но лишь у тех игроков, у которых существовал моральный конфликт между их действиями и принципами. Те же, кого совесть не мучила, честнее от стимуляции не стали.

Ученые надеются, что в дальнейшем результаты их исследований послужат для создания более чувствительных «детекторов лжи», передает информагентство Nation News.