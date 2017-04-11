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11 апреля 2017
05:33  11 апреля 2017 1

Бюджетникам увеличат зарплаты. За счет повышения НДС

Клипарт. Екатеринбург, купюры, деньги
Инициаторы налоговой реформы продолжают настаивать на снижении страховых взносовФото: Александр Константинов © URA.RU

Налоговый маневр позволит сэкономить 230 млрд рублей в год. Эти средства необходимы для выполнения указов президента по повышению зарплаты в государственном секторе, сообщили в министерстве экономического развития.

По данным «Известий», которые ссылаются на свои источники в министерстве, инициаторы налоговой реформы продолжают настаивать на снижении страховых взносов с 30 до 22% и повышении НДС с 18 до 22%. При этом предполагается, что сэкономленные 8% страховых взносов пойдут на повышение зарплаты, иначе выполнить майские указы президента не получится.

Эксперты считают, что подобное перераспределение приведет также к повышению зарплат в частном секторе, поскольку работникам нужно будет компенсировать рост НДС с 18 до 22%.

В то же время налоговый маневр «22/22» от минэкономразвития может привести к нехватке средств в Пенсионном фонде, и это стало поводом для споров в правительстве.

Наталья Володина
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