06:07 11 апреля 2017 1

Досмотр пассажиров будут осуществлять службы безопасности аэропортов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Правительство РФ предложило освободить полицейских от обязанности досматривать пассажиров в аэропортах и передать эти функции службам авиационной безопасности. В кабинете министров считают, что данные изменения позволят направить усилия сотрудников полиции на борьбу с хулиганами.

Законопроект, разработанный в МВД, будет рассмотрен Госдумой в первом чтении уже в мае. Инициатива предусматривает внесение ряда поправок в воздушное законодательство. Согласно изменениям, проведение предполетного и послеполетного досмотра пассажиров и членов экипажа воздушного судна будет осуществляться исключительно службами безопасности аэропортов, сообщает газета «Известия».

«Поправки ориентированы на то, чтобы максимально оптимизировать деятельность служб авиационной безопасности аэродромов и эксплуатантов, подразделений ведомственной охраны и уполномоченных органов. Полицейских в аэропортах всё равно недостаточно для досмотровой работы. Вместо того чтобы постоянно дежурить в местах проверки багажа, они смогут сконцентрироваться на борьбе с авиадебоширами, которые напиваются и портят полет тем, кто находится с ними рядом», — рассказал «Известиям» зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Эксперты, в свою очередь, считают, что службы безопасности аэропортов не обладают необходимыми полномочиями и инструментарием для выявления угроз террористической направленности и принятие законопроекта может привести к дополнительным рискам для пассажиров.