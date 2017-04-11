06:36 11 апреля 2017 4

Дочку модели и голливудского актера Брэдли Купера назвали Леа де Шейн Шейк Купер Фото: Flickr

Ирина Шейк рассекретила имя своего первенца — дочку модели и голливудского актера Брэдли Купера назвали Леа де Шейн Шейк Купер.

Российская супермодель стала мамой две недели назад. И у нее, и у Купера это первый ребенок, поэтому пол и имя малыша долгое время держались в тайне от всех, пишет «Комсомольская правда».

По словам источников из окружения пары, Брэдли и Ирина очень взволнованы ролью родителей, но в то же время очень счастливы. Останавливаться только на одном ребенке они не собираются.

Супермодель и голливудский актер встречаются с апреля 2015 года. До Купера бойфрендом Ирины Шейк был футболист Криштиану Роналду. Брэдли Купер до встречи со своей русской подругой был женат на актрисе Дженнифер Эспозито, встречался с Рене Зельвегер, звездой «Аватара» Зои Салданой и британской моделью Сьюки Уотерхаус. Разница в возрасте с нынешней подругой у Купера составляет 11 лет.