06:55 11 апреля 2017 2

Стрельба произошла в классе для детей с особым развитием Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Мужчина, устроивший расстрел в школе города Сан-Бернардино, а позже совершивший самоубийство, оказался супругом учительницы. По данным калифорнийской полиции, 53-летний Седрик Джонсон ранее привлекался за домашнее насилие, незаконное хранение оружия, а также имел проблемы с наркотиками.

Придя в школу Джонсон заявил, что ему необходимо лично передать что-то своей жене. Пройдя через охрану, он направился в класс, в котором находилась его супруга. В результате интенсивной стрельбы погибла не только 53-летняя Карэн Эйлен Смит, но 8-летний мальчик, который находился позади нее, сообщает издание Life.

Известно, что Джонсон и Смит были женаты всего несколько месяцев, однако в последнее время вместе не проживали.