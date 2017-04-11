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11 апреля 2017
06:55  11 апреля 2017 2

Установлена личность самоубийцы, устроившего стрельбу в американской школе

Армия-2015. Москва, пистолет, оружие, стрельба, пл-14
Стрельба произошла в классе для детей с особым развитиемФото: Антон Белицкий © URA.RU

Мужчина, устроивший расстрел в школе города Сан-Бернардино, а позже совершивший самоубийство, оказался супругом учительницы. По данным калифорнийской полиции, 53-летний Седрик Джонсон ранее привлекался за домашнее насилие, незаконное хранение оружия, а также имел проблемы с наркотиками.

Придя в школу Джонсон заявил, что ему необходимо лично передать что-то своей жене. Пройдя через охрану, он направился в класс, в котором находилась его супруга. В результате интенсивной стрельбы погибла не только 53-летняя Карэн Эйлен Смит, но 8-летний мальчик, который находился позади нее, сообщает издание Life.

Известно, что Джонсон и Смит были женаты всего несколько месяцев, однако в последнее время вместе не проживали.

Сергей Макеев
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