06:48 11 апреля 2017 1

Airbnb предлагает пользователям арендное жилье в 65 тысячах городов Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В России прекратило работу подразделение международного сервиса бронирования квартир Airbnb. Все операции, по словам представителей компании, перенесены в Берлин, Дублин и Лондон.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя Airbnb Екатерину Кукуреко, персонал дочерней компании не сокращали, наоборот, наняли еще нескольких специалистов. Однако в головном офисе посчитали, что операции по аренде квартир проще проводить не в России и потому ликвидировали ООО «Эйрбиэнби Раша» как юридическое лицо. Российским рынком в Airbnb теперь занимаются шесть человек.

Закрытие российского отделения Airbnb может быть вызвано в том числе ужесточением законодательства, полагают эксперты «Коммерсанта». Перенеся операции в другие страны, компания не обязана отчитываться перед российскими властями о пользователях, которые не платят налоги за сдачу квартир.

Сервис Airbnb был создан в 2008 году и сейчас предлагает пользователям жилье в 65 тысячах городов 191 страны мира.