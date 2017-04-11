В США губернатор ушел в отставку из-за секс-скандала

07:16 11 апреля 2017 0

Американский губернатор поплатился должностью из-за любви Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор штата Алабама в США Роберт Бентли покинул свой пост из-за связи со своей бывшей подчиненной, что стало нарушением норм профессиональной этики.

Также стало известно, что политик использовал собственное влияние и деньги со счета избирательного фонда, чтобы инцидент не получил широкой огласки. В итоге Бентли не только лишился поста губернатора, но и был приговорен к 100 часам общественных работ и штрафу в 37 тысяч долларов, пишет «Газета.ру».

«Хотя я иногда терпел неудачу, но всегда старался соответствовать ожиданиям народа», — отметил в прощальной речи теперь уже бывший руководитель американского штата. Место губернатора заняла заместитель Бентли Кей Айви.