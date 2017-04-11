07:26 11 апреля 2017 1

Законопроект Милонова пока вызывает много вопросов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Законопроект об ограничении доступа к соцсетям, предложенный депутатом Госдумы Виталием Милоновым, является непрофессиональным, высказал свое мнение о документе советник президента РФ по интернету Герман Клименко.

«Когда люди смеются, это значит, что будущего у закона нет», — аргументировал свое мнение Клименко. «Если пройтись буквально по каждому пункту, он абсолютно непрофессионален с юридической точки зрения», — заявил советник Путина в эфире телеканала «Россия 24». Клименко подчеркнул, что применение закона, если его примут, будет затруднительно, потому что в России отсутствует единое юридическое определение того, что можно считать социальной сетью. А требование регистрироваться в соцсетях по паспорту вынудит иностранных пользователей их покинуть.

Ранее, комментируя предложенный законопроект, Клименко заявил РБК, что автор законопроекта должен был посоветоваться с IT-индустрией, прежде чем «гнаться за репутационными плюсами».При этом советник президента подчеркнул, что готов лично участвовать в доработке документа.

Накануне стало известно, что Виталий Милонов внес в Госдуму законопроект об ограничении доступа к соцсетям. В документе, в частности, говорится, что соцсети будут запрещены детям младше 14 лет. Милонов также предложил ввести обязательную регистрацию пользователей по паспорту и запретить создание аккаунтов под вымышленными именами.

Общественный деятель, создатель и координатор ряда крупных интернет-проектов Антон Носик в авторской колонке для «URA.RU» высказал мнение, что «этот законопроект — пробный шар Милонова, который пытается приблизить нас к запрету в России интернета». «Однако я не исключаю, что в администрации президента, сославшись на общественное мнение, негативно воспримут эту новеллу, — подчеркнул Носик. — Именно поэтому об этом законопроекте не надо говорить как об уже принятом».