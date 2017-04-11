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11 апреля 2017
07:31  11 апреля 2017 2

Пассажир авиалайнера снял пролетающий мимо НЛО. ВИДЕО

Пассажир успел заснять НЛОФото: скрин с записи

В Испании один из пассажиров авиалайнера во время полета заснял НЛО, который приблизился к воздушному судну. На записи видно, как неопознанный объект движется перпендикулярно курсу самолета.

НЛО пролетает под лайнером, а затем удаляется в облака. 5 апреля запись разместили в Интернете, но номер рейса и точное место съемки пока не известны, пишет агентство Nation News.

Некоторые пользователи высказали предположение, что запись является фотомонтажом, а другие решили, что на кадрах запечатлен метеорологический зонд.

Лев Истомин
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