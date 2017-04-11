ООН прогнозирует рост зарплат россиян

07:51 11 апреля 2017 3

Зарплата может вырасти на 2-3% Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Международная организация труда спрогнозировала рост заработной платы россиян в 2017 году на 2—3%, в следующем году повышение будет еще существеннее. Об этом заявил специалист специализированного учреждения ООН Патрик Бельзер.

Также эксперт отметил, что в Российской Федерации зарплата остается корректирующим фактором структурных экономических особенностей и определялась не статусом занятости, а изменением ситуации в экономике, пишет «Коммерсант».

В России, по мнению Бельзера, существует достаточно благополучная система социальной защиты работников, в том числе и с точки зрения улучшения положения женщин. Однако в стране сохраняется разница в оплате труда двух полов, несмотря на высокий уровень образования женщин.