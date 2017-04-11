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11 апреля 2017
07:51  11 апреля 2017 3

ООН прогнозирует рост зарплат россиян

Клипарт , взятка, зарплата, денежные купюры, конверт
Зарплата может вырасти на 2-3%Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Международная организация труда спрогнозировала рост заработной платы россиян в 2017 году на 2—3%, в следующем году повышение будет еще существеннее. Об этом заявил специалист специализированного учреждения ООН Патрик Бельзер.

Также эксперт отметил, что в Российской Федерации зарплата остается корректирующим фактором структурных экономических особенностей и определялась не статусом занятости, а изменением ситуации в экономике, пишет «Коммерсант».

В России, по мнению Бельзера, существует достаточно благополучная система социальной защиты работников, в том числе и с точки зрения улучшения положения женщин. Однако в стране сохраняется разница в оплате труда двух полов, несмотря на высокий уровень образования женщин.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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