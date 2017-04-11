Прокуратура проверит бизнес внучки челябинского олигарха

09:20 11 апреля 2017 0

В бассейн внучки Аристова (слева) и дочки Кретова (справа) придет прокуратура Фото: Кондрат Александров © URA.RU

Прокуратура и Роспотребнадзор Челябинской области проверят жалобу сопредседателя регионального отделения ОНФ Евгения Коробейникова на нарушения в бассейне «Ариант» внучки местного олигарха Александра Аристова. Как сообщил «URA.RU» общественник, предприниматель нарушает законодательство о доступности таких объектов для инвалидов.

Поводом для жалобы стал рейд, во время которого Коробейникову отказались продавать билет в бассейн, поскольку его инвалидная коляска не пройдет через турникет. «Уже второй год действует федеральный закон, согласно которому доступность таких объектов должна быть не только архитектурная и физическая, но и в плане услуг. Ответственность несут и собственники, и арендаторы. В Челябинске нет ни одного полностью доступного для инвалидов бассейна», — отметил Коробейников.

Сопредседатель пропутинского движения ОНФ проверил уже два десятка спортивных объектов. По его словам, ни один не соответствует стандартам, в том числе такие крупные, как спорткомплекс ЮУрГУ, «Металлург», «Локомотив», дворцы спорта ЧЭМК, «Надежда», «Юность» и другие. «Мы проверим все ФОКи, бассейны, спортшколы олимпийского резерва. Подготовим аналитику. В конце апреля-начале мая проведем с минспорта круглый стол, где подведем итоги мониторинга и примем конструктивное решение. У нас нет карательной цели. Наша роль — помочь, указать на ошибки», — заверил Коробейников.

Вместе с тем, на тот же бассейн «Ариант» поданы жалобы в прокуратуру и Роспотребнадзор. Собственником этого объекта является Елена Кретова, дочь экс-депутата Госдумы Александра Кретова и внучка экс-сенатора, акционера ЧЭМК и «Арианта» Александра Аристова. «URA.RU» запросил комментарий у пресс-службы холдинга. На момент написания новости он еще не поступил.