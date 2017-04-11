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11 апреля 2017
08:04  11 апреля 2017 0

Полиция силой выволокла из самолета «лишнего» пассажира, отказавшегося выходить. ВИДЕО

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет, закат
Лайнер не смог вместить всех пассажиров (архивный снимок)Фото: Pixabay

Пассажира рейса американской авиакомпании United Airlines насильно выволокли из салона самолета после того, как он отказался покинуть борт добровольно.

Мужчина был одним из четырех пассажиров, покинувших самолет из-за того, что на рейс продали больше билетов, чем оказалось мест в салоне. Перевозчик перед посадкой проинформировал о ситуации пассажиров, предложив «лишним» людям провести ночь в гостинице и компенсацию в 400 долларов, однако один из мужчин отказался это сделать, после чего его насильно вынесли из салона, пишет RT.

Полицейского, удалившего пассажира, временно отстранили от несения службы.

Лев Истомин
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