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11 апреля 2017
08:29  11 апреля 2017 0

Бывший муж Бузовой презентовал новую невесту в «стиле Волочковой». ФОТО

Соцсети. Екатеринбург, ВКонтакте, социальные сети, Facebook, инстаграм, instagram, ярлык, фэйсбук
Новый снимок Тарасова появился в InstagramФото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Бывший муж телеведущей Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов представил поклонникам свою новую возлюбленную — модель Анастасию Костенко, фото в которой появилось в Instagram.

На фото спортсмен вместе с девушкой запечатлены в бочке с водой, в которой они прикрылись еловыми вениками, оба на снимке улыбаются, пишет издание «Дни.ру». Поклонники моментально отреагировали на свежее фото влюбленной пары в комментариях. По словам одного из подписчиков Тарасова, девушка «милая, настоящая и естественная». Издание отмечает, что последним снимком Тарасов и Костенко дали фору самой Анастасии Волочковой — по всей видимости, потому что та также очень любит делиться фотографиями из бани.

Стоит отметить, что футболиста Тарасова из-за связи с новой девушкой в Интернете активно упрекали в неверности поклонники телеведущей Ольги Бузовой. Пара развелась в конце прошлого года, по слухам, причиной этого стали измены Дмитрия Тарасова.

Лев Истомин
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