08:29 11 апреля 2017 0

Новый снимок Тарасова появился в Instagram Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Бывший муж телеведущей Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов представил поклонникам свою новую возлюбленную — модель Анастасию Костенко, фото в которой появилось в Instagram.

На фото спортсмен вместе с девушкой запечатлены в бочке с водой, в которой они прикрылись еловыми вениками, оба на снимке улыбаются, пишет издание «Дни.ру». Поклонники моментально отреагировали на свежее фото влюбленной пары в комментариях. По словам одного из подписчиков Тарасова, девушка «милая, настоящая и естественная». Издание отмечает, что последним снимком Тарасов и Костенко дали фору самой Анастасии Волочковой — по всей видимости, потому что та также очень любит делиться фотографиями из бани.

Стоит отметить, что футболиста Тарасова из-за связи с новой девушкой в Интернете активно упрекали в неверности поклонники телеведущей Ольги Бузовой. Пара развелась в конце прошлого года, по слухам, причиной этого стали измены Дмитрия Тарасова.