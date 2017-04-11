08:22 11 апреля 2017 1

Киев не хотел отдавать полуостров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Киевское руководство в марте 2014 года обсуждало возможность высадки десанта в Крыму, рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко. Украинские власти считали это шансом для того, чтобы полностью блокировать доступ российских подразделений к степному Крыму.

Суть операции заключалась в высадке на полуострове и захвате аэродромов, пояснил Муженко, кроме того, предлагалось перехватить узкий перешеек между Крымом и Керченским полуостровом, а также перерезать движение на трассах Симферополь — Севастополь и Симферополь — Ялта. Более того, 1 марта самолеты даже были направлены на аэродромы для загрузки десанта, но занимавший в то время пост начальника Генштаба ВСУ Михаил Куцин отменил решение.

«Это не давало бы возможности провести крымский, как они называют, „референдум“, — поясняет Муженко, слова которого приводит телеканал 360. — А как бы дальше развивались события, сейчас очень трудно предсказать… Но был шанс».

Когда российские самолеты и вертолеты пролетели над Крымом на следующий день, Муженко хотел отдать команду сбивать авиацию, однако не имел права отдавать такие приказы.

Крым вошел в состав России по результатам прошедшего 16 марта 2014 года референдума. На западе и на Украине присутствие России в Крыму до сих пор считают незаконным.