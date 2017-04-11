Экс-функционеру уральского полпредства доверили выборы губернаторов

08:44 11 апреля 2017 0

Колядину доверили важную миссию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Некоммерческая организация «Экспертный институт социальных исследований» (ЭИСИ), которая станет экспертной площадкой для администрации президента (АП), начала мониторинг выборных регионов. Одним из ключевых направлений кремлевского фонда займется экс-заместитель полпреда президента в УрФО, бывший сотрудник АП Андрей Колядин.

Учредителями института, пишет «Коммерсант», стали ведущие вузы страны, совет директоров возглавил декан факультета политологии Московского государственного университета Андрей Шутов, попечительский совет — глава высшего совета «Единой России» Борис Грызлов. Андрей Колядин займется непосредственно мониторингом регионов, где осенью 2017 года должны состояться выборы.

По информации издания, в фонде выделено два направления — по региональной политике и по работе с экспертным сообществом. Политтехнолог Андрей Колядин, возглавлявший департамент региональной политики в УВП при Владиславе Суркове, будет заниматься первым направлением. В задачи Колядина входит мониторинг ситуации в 16 регионах, где осенью пройдут выборы губернаторов. Ему необходимо будет выявлять все предвыборные риски, чтобы их можно было вовремя устранить. Сам Колядин подтвердил «Коммерсанту», что займется в ЭИСИ мониторингом, но о деталях пока рассказывать не стал.

Второе направление, по данным газеты, отдадут политтехнологу Глебу Кузнецову. Однако сам Кузнецов заявил, что «ничего об этом не знает».