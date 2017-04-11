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11 апреля 2017
Главные новости 
09:00  11 апреля 2017 0

«Взбунтовавшиеся школьники» за Путина, Куйвашев начинает предвыборную кампанию, барабаны отвлекают от веры. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Открытие штаба Алексея Навального в Екатеринбурге, навальный алексей
Левада-центр сообщил неприятные для Навального новостиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Перед вами — утренняя подборка самого интересного из того, что появилось на нашем сайте за последние 12 часов. Удобно, не правда ли? Может сделать еще удобнее — просто оставьте нам свою электронную почту, и письма с такой подборкой будут приходить два раза в сутки по будням (и один раз за два выходных дня). Даже не нужно для этого мониторить ленту.

Итак, вот что интересного случилось:

«Взбунтовавшиеся школьники» вышли на митинги Навального, но проголосуют все равно за Путина. Левада-центр и ФОМ оперативно узнали, что думают о власти молодежь, недавно выходившая на улицы. Политтусовка готовится к мозговому штурму.

Советник Путина по интернету Герман Клименко назвал законопроект «запретить детям до 14 сидеть в соцсетях» абсолютно непрофессиональным. Автора инициативы депутата Госдумы Виталия Милонова буквально носом ткнули в его дилетантство.

Под имя бывшего генпрокурора России Юрия Скуратова собирают деньги на оборонный завод в Перми. Некоторые люди берут деньги с предпринимателей, взамен обещая «решение проблем». Нужно ли говорить, что проблемы не решаются, а деньги исчезают?

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев начинает предвыборную кампанию. Кратко — о том, какие сегодня прозвучат заявления из уст главы регионе, и чего ждать не стоит.

Как устроен целый город алкомафии в Зауралье, через который провозят казахстанскую водку фурами. Полиция бессильна, потому что сама торгует этой водкой. Местные жители в гневе, глава города грозится вызвать Росгвардию.

Дьякон Кураев осудил парад юных барабанщиков на крестном ходе в Екатеринбурге (пройдет в Пасху, 16 апреля). Говорит, шоу отвлекает верующих от веры.

Иван Шумков
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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