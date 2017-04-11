09:00 11 апреля 2017 0

Левада-центр сообщил неприятные для Навального новости Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Итак, вот что интересного случилось:

«Взбунтовавшиеся школьники» вышли на митинги Навального, но проголосуют все равно за Путина. Левада-центр и ФОМ оперативно узнали, что думают о власти молодежь, недавно выходившая на улицы. Политтусовка готовится к мозговому штурму.

Советник Путина по интернету Герман Клименко назвал законопроект «запретить детям до 14 сидеть в соцсетях» абсолютно непрофессиональным. Автора инициативы депутата Госдумы Виталия Милонова буквально носом ткнули в его дилетантство.

Под имя бывшего генпрокурора России Юрия Скуратова собирают деньги на оборонный завод в Перми. Некоторые люди берут деньги с предпринимателей, взамен обещая «решение проблем». Нужно ли говорить, что проблемы не решаются, а деньги исчезают?

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев начинает предвыборную кампанию. Кратко — о том, какие сегодня прозвучат заявления из уст главы регионе, и чего ждать не стоит.

Как устроен целый город алкомафии в Зауралье, через который провозят казахстанскую водку фурами. Полиция бессильна, потому что сама торгует этой водкой. Местные жители в гневе, глава города грозится вызвать Росгвардию.

Дьякон Кураев осудил парад юных барабанщиков на крестном ходе в Екатеринбурге (пройдет в Пасху, 16 апреля). Говорит, шоу отвлекает верующих от веры.